Нижегородцы нарастили кредитные аппетиты в феврале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта, ФедералПресс. Жители Нижегородской области в феврале брали кредиты наличными в среднем на 168 тысяч рублей — это на 15 тысяч больше, чем в январе. Рост среднего чека в регионе (10% за месяц) оказался сопоставим с общероссийским трендом, где показатель увеличился на 11%, свидетельствуют данные статистики ОКБ.