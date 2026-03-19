Нижегородцы нарастили кредитные аппетиты в феврале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта, ФедералПресс. Жители Нижегородской области в феврале брали кредиты наличными в среднем на 168 тысяч рублей — это на 15 тысяч больше, чем в январе. Рост среднего чека в регионе (10% за месяц) оказался сопоставим с общероссийским трендом, где показатель увеличился на 11%, свидетельствуют данные статистики ОКБ.

Несмотря на то, что количество выданных кредитов в области незначительно сократилось (36 644 против 37 456 штук в январе), объем кредитования вырос на 7% и достиг 6,16 млрд рублей.

В то же время средний срок, на который жители региона оформляют кредиты, второй месяц подряд держится на уровне 26 месяцев.

В масштабах страны рынок кредитования наличными демонстрирует рост. В феврале банки выдали россиянам 1,61 млн кредитов (+2% к январю) на общую сумму 304,26 млрд рублей (+13%).

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что почти 45 тысяч жителей Нижегородской области с начала года оформили самозапрет на кредиты, большинство. В феврале регион занял 11-е место в России по этому показателю.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.