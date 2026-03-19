Тепличный комплекс для выращивания роз за 1,5 млрд рублей построят в Сеченове

В Нижегородской области хотят выращивать розы круглый год.

Источник: Комсомольская правда

В Сеченовском округе Нижегородской области готовят к запуску крупный аграрный проект — строительство современного тепличного комплекса. Он объединит полный цикл производства: от выращивания цветов и овощей до их обработки, упаковки и хранения. Об этом говорится в материалах инвестиционного проекта.

Комплекс будет ориентирован на круглогодичное выращивание роз с контролируемыми условиями, что позволит стабильно обеспечивать рынок цветочной продукцией. Параллельно здесь планируют выращивать огурцы и томаты, а также создать мощности для хранения готовой продукции в холодильных складах.

Авторы проекта отмечают его высокую экономическую эффективность: ожидаемая рентабельность может достигать 70%. Среди преимуществ — круглогодичное производство и широкий рынок сбыта.

На реализацию потребуется около 1,5 млрд рублей. Планируется создать порядка 100 рабочих мест. Срок строительства оценивается в один год, а окупаемость — примерно в три года. Сейчас проект находится на стадии бизнес-планирования.

Под размещение комплекса выбрана площадка формата «гринфилд» в селе Сеченово. Земельный участок площадью 16 гектаров уже определён. Инженерная инфраструктура позволяет оперативно начать строительство: рядом находятся точки подключения к электросетям и газу, предусмотрена возможность бурения скважины для водоснабжения, а водоотведение планируют организовать через септик.