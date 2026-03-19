Беларусь запретила ввоз из 21 региона России скота и молочных продуктов

Ограничения связаны с ухудшением эпизоотической обстановки в ряде регионов России и носят временный характер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Беларусь запретила ввоз скота и сельхозпродукции из 21 региона России, следует из данных Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ограничения носят временный характер и введены в связи с ухудшением эпизоотической ситуации в отдельных регионах России.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, а также в целях сохранения благополучной эпизоотической обстановки и недопущения заноса и распространения заразных болезней животных не территорию Республики Беларусь», — говорится в указании департамента.

Ограничения вступают в силу с 13 марта текущего года. Под запретом — продукция из следующих регионов:

Под временный запрет ввоза из вышеуказанных регионов попали крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные и верблюды, зоопарковые и цирковые парнокопытные.

Запрещен также ввоз мясной и молочной продукции, охотничьих трофеев, полученных от парнокопытных, кожевенного и другого сырья, кормов и добавок, которые содержат компоненты животного происхождения.

«Вышеуказанные ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию исполкомов Республики Беларусь на прошедшие термическую обработку в процессе производства шрота для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб», — говорится в документе.

Действие ранее выданных разрешений на ввоз в Беларусь вышеуказанных товаров приостанавливается. Подлежащие ветконтролю товары, на которые распространяются ограничения и которые выехали из вышеуказанных регионов до 12 марта включительно, могут быть ввезены в Беларусь в обычном режиме.