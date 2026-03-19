Эксперт Иванов рассказал о перспективах кроссовера VOLGA K50

Перспективы новой модели «Волги» будут зависеть от цены и интереса со стороны покупателей. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.
По данным Автостата, продажи новых автомобилей в России снижаются: за первые два месяца этого года они сократились на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года. Лидируют марка «Лада», за которой следуют китайские бренды, а также «Тойота» и «Мазда». Причем «Лада» стабильно занимает почти четверть рынка. Но в последнее время продажи сокращаются почти у всех производителей.
В прошлом году реализация новых автомобилей также показала отрицательную динамику — минус 15,6% к 2024 году. Это и понятно: цены на машины растут, ставки банков находятся на высоком уровне.
Эксперт считает, что на этом фоне два анонса — возвращение «Волги» и обновленной Lada Vesta Sport — вероятно, являются заявкой на переформатирование рынка. Вопрос в том, насколько это реально.
«Волга» K50 технически — это давно знакомый покупателю Geely Monjaro: те же 4770 мм в длину, тот же двухлитровый турбомотор на 238 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. Официальная цена пока не раскрыта: инсайды говорят о планке «от 3 млн», но сам Geely Monjaro сейчас стоит в дилерских центрах от 4,55 до 4,9 млн рублей. Сколько реально удастся сэкономить благодаря локальной сборке — большой вопрос. Показательно и то, что продажи Monjaro в России в 2025 году рухнули почти на треть год к году — то есть спрос на машину именно в этом ценовом сегменте явно снижается. Узнаваемость бренда «Волга» в сочетании с локальной сборкой может помочь, но только если ценник окажется существенно ниже оригинала, а не символически", — говорит Иванов.
АвтоВАЗ возвращает свою Vesta Sport после четырёхлетней паузы: в 2022-м сборку остановили из-за ухода французских партнёров и проблем с комплектующими. Новая версия получила доработанный мотор 1.8 Evo (146 л.с.), шестиступенчатую «механику», спортивное шасси с клиренсом 158 мм. Цена будет выше нынешнего Sportline (от 2,325 млн), ориентировочно — в районе 2,5−2,7 млн рублей. Это честный продукт с реальной, пусть и скромной, спортивной доработкой, а не ребрендинг. LADA сохраняет около 25% рынка даже в сложный год — и это лучший аргумент в пользу того, что Vesta Sport найдёт своего покупателя.
