В Прикамье раньше срока загорится свет на дорогах в 131 населённом пункте

В Пермском крае на год раньше срока завершат проект, который позволит появиться освещению на дорогах в 131 населённом пункте.
Промежуточные итоги проекта региона «Светлый край» обсудили участники заседания Правительства Пермского края.
О том, как реализуется проект, главе региона Дмитрию Махонину доложил заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Перми Роман Цыганков. Он рассказал, что проект должен быть завершён к сентябрю 2027 года. Его реализация подразумевает работу на территории 23 муниципалитетов. Освещение должно появиться в границах 131 населённого пункта, в которые на сегодняшний день живёт около полумиллиона человек. Вся протяжённость новых линий современного дорожного освещения по проекту составляет почти 200 километров.
Роман Цыганков доложил, что страт проекта происходил практически одновременно с этапом проектирования. Это позволило уже в прошлом году «пустить» свет в 17 населённых пунктов, расположенных в шести территориях Пермского края — это Бардымский, Куединский, Октябрьский, Осинский, Пермский и Чернушинский округа.
Замдиректора отрапортовал, что работы на сегодняшний день ведутся с опережением графика.
«Этого удалось достичь благодаря оптимизации логистических маршрутов, привлечению дополнительных ресурсов и параллельному выходу на работы по всем объектам. Проектные работы планируем завершить в августе 2026 года, на год раньше сроков, прописанных в контракте», — рассказал Роман Цыганков и отдельно отметил, что после завершения плановых работ обязательно будет проводиться благоустройство территории.
Он также добавил, что установка энергоэффективного светодиодного оборудования помогает снижать уровень финансовой нагрузки при оплате электроэнергии. И рассказал, что современное оборудование освещения будет иметь интеллектуальную начинку, что все светильники будут объединены в единую что поможет следить за текущим состоянием каждого участка в непрерывном режиме и при необходимости удалённо корректировать параметры работы освещения, а также своевременно и быстро и реагировать на внештатные ситуации.
И привёл пример того, как будет работать новая сеть — система сама уведомляет диспетчера о неисправностях и ошибках. Это даёт возможность вовремя восстанавливать работоспособность освещения.
Оценив доклад, губернатор отметил, что уличное освещение — это безопасность и комфорт жителей. Дмитрий Махонин дал поручение подрядчику досрочно закончить работы над проектом «Светлый край», обозначив срок — конец 2026 года.
Инициатором проекта «Светлый край» стала партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. Проект заработал в Пермском крае в 2025 году. Подрядчиком проекта выступаетПАО «Ростелеком».