Валерий Сухих о поправках в бюджет Прикамья: «Решаем текущие задачи и наращиваем инвестиции»

«Отмечу, что остатки средств 2025 года направили на достижение первоочередных задач в нынешнем году. Увеличение доходной части вместе с сокращением дефицита повышают финансовую устойчивость и сбалансированность краевой казны. Изменения не только решают текущие задачи, но и обеспечивают инвестиционную часть за счет модернизации транспортной инфраструктуры», — акцентировал председатель регионального парламента Валерий Сухих.
Он также отметил, что предложенная губернатором корректировка главного финансового документа свидетельствует об оперативном реагировании и гибкой бюджетной политике со стороны региональных властей.
Традиционно предложенные изменения депутаты детально рассмотрели в ходе заседаний комитетов, которые предшествовали пленарке на этой неделе. Как пояснила парламентариям глава минфина Прикамья Екатерина Тхор, поправки, в первую очередь, направлены на обеспечение заключенных контрактов. Поэтому было решено перераспределить расходы между текущим годом и плановым периодом. Министр заверила, что все обязательства края по реализации проектов и строительству объектов, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе региона, сохранятся в полном объеме.
Кроме того, изменения предполагают увеличение финансирования социальных статей бюджета. Так, утвердили выделение еще 272,9 млн рублей на обеспечение льготников необходимыми лекарствами. Необходимость увеличения этой статьи расходов связано с выявлением новых пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении.
Также дополнительные средства в размере 124 млн рублей заложили в бюджете на сферу образования. Это позволит в 2026—2028 годы провести еще больше капремонтов школ, детсадов и заведений СПО, а также оснастить их современным оборудованием.
Еще одно важное изменение связано с увеличением дорожного фонда Прикамья: в ближайшие два года его размер вырастет почти на пять миллиардов рублей. Так, в этом году на строительство магистралей дополнительно выделят еще 3,7 млрд рублей, а в 2027-м — 1,2 млрд рублей. В частности, деньги направят на окончание реконструкции Чусовского моста.
Также утвержденный пакет поправок предполагает выделение в этом году из региональной казны 250 млн рублей для внесения взноса в уставной капитал ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Эта новая организация создана для ускорения расселения аварийного жилья в регионе. Она будет выступать застройщиком (либо техническом заказчиком) многоквартирных домов в муниципалитетах.
