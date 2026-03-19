Карты Visa еще двух белорусских банков перестали работать в Европе

Вслед за Альфа Банком об ограничениях для своих клиентов сообщил Белгазпромбанк и Белагропромбанк. По решению международной платежной системы Visa, операции по картам этих банков стали недоступны на территории стран Евросоюза. Ограничение коснется и интернет-магазины, зарегистрированные в этом регионе.