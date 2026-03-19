Карты Visa еще двух белорусских банков перестали работать в Европе

Для Белагропромбанка и Альфа Банка изменения вступили в силу с 18 марта, для Белгазпромбанка — с 19 марта.
Белгазпромбанк предлагает несколько оперативных решений для тех, кто находится за границей или планирует поездку. Первое — использовать Mastercard: карты этой системы продолжают работать в Европе без ограничений.
Также можно выпустить виртуальную карту Mastercard. Тем, кто уже находится за пределами Беларуси, можно мгновенно оформить виртуальную карту в приложениях DailyFin или BGPB mobile.
Второй вариант — использовать бесконтактную оплату. Добавив новую виртуальную карту в кошельки Samsung Pay или Swoo, можно продолжать оплачивать покупки смартфоном в европейских магазинах.
В банке отметили, что программа Dragon Pass (доступ в бизнес-залы аэропортов) продолжает функционировать для держателей карт Visa без изменений.
Белагропромбанк также рекомендует заранее предусмотреть альтернативные способы оплаты при поездках в Европу.
Клиентам советуют использовать карты других платежных систем (например, Mastercard). Так же как и в других банках, перебросить средства на работающие карты можно через мобильное приложение в разделе платежей ЕРИП.