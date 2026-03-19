Новые правила рассрочки объяснили жителям Нижегородской области

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу новые положения, регулирующие деятельность сервисов оплаты по частям, известных как «купи сейчас — плати потом», то есть BNPL (Buy Now, Pay Later). Эти изменения, предусмотренные федеральным законом, призваны упорядочить рынок рассрочек, ранее находившийся в неопределенной зоне, и установить единые стандарты как для компаний-операторов, так и для потребителей. Об этом рассказали в Newsroom со ссылкой на Михаила Салкина, адвоката Московской городской коллегии адвокатов.