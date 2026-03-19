Новые правила рассрочки объяснили жителям Нижегородской области

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу новые положения, регулирующие деятельность сервисов оплаты по частям, известных как «купи сейчас — плати потом», то есть BNPL (Buy Now, Pay Later). Эти изменения, предусмотренные федеральным законом, призваны упорядочить рынок рассрочек, ранее находившийся в неопределенной зоне, и установить единые стандарты как для компаний-операторов, так и для потребителей. Об этом рассказали в Newsroom со ссылкой на Михаила Салкина, адвоката Московской городской коллегии адвокатов.
Согласно новым правилам, возможность предоставления рассрочки будет ограничена компаниями, внесенными в специальный реестр Центрального Банка России. Это требование распространяется на банки, микрофинансовые организации и другие структуры, которые успешно прошли проверку на соответствие установленным требованиям к капиталу и операционной деятельности. В результате, некоторые небольшие игроки, ранее активно представленные на рынке без должного надзора, покинут его.
По мнению Михаила Салкина, для бизнеса рассрочка, предоставляемая через официальные сервисы, станет менее гибкой, но при этом более законной и предсказуемой. Сотрудничество будет возможно только с операторами из реестра ЦБ, что повлечет за собой увеличение документооборота и усложнение интеграции, однако существенно снизит правовые риски.
Примечательно, что закон не затрагивает прямые рассрочки, предоставляемые самими магазинами напрямую покупателям, минуя BNPL-сервисы. Такие сделки по-прежнему регулируются общими нормами гражданского законодательства.
Для потребителей новый закон предусматривает ряд ограничений и защитных мер. Максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а общая сумма штрафов за просрочку не должна превышать 20% годовых. Также введен прямой запрет на скрытые платежи, навязывание дополнительных услуг и дифференцирование цены товара в зависимости от способа оплаты. Покупатель должен платить одинаковую сумму вне зависимости от того, оплачивает ли он товар в рассрочку или единовременно.
Отдельное внимание уделяется передаче данных в бюро кредитных историй. Операторы BNPL-сервисов обязаны направлять информацию о существенных суммах рассрочки (свыше 50 тысяч рублей) в БКИ, что влияет на оценку долговой нагрузки при выдаче новых кредитов. Однако, если общий долг по рассрочке не превышает эту сумму, сведения о таких сделках не попадают в кредитную историю.
Адвокат подчеркивает, что для покупателей преимуществом станут ограничения на неустойки, запрет скрытых комиссий и отсутствие платы за досрочное погашение. В то же время, отражение крупных сумм рассрочки в кредитной истории может затруднить получение дальнейших займов из-за фактического увеличения долговой нагрузки.
Новый закон, по мнению адвоката, институционализирует BNPL-сервисы как новый вид «псевдо-микрофинансовых» организаций. Они предлагают потребителям кредиты на покупки, но без явного акцентирования на процентной ставке, что создает у пользователя ощущение отсутствия оформления именно кредитного договора.
При этом, регулирование со стороны Банка России призвано обеспечить большую прозрачность и безопасность таких сервисов, делая риски для всех участников рынка более предсказуемыми.
