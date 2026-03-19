Масштабный ямочный ремонт стартовал в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл выездное совещание по ямочному ремонту дорог и проверил, как идут работы в Нижегородском и Канавинском районах. Осмотр начался с Гребного канала, где сейчас активно приводят в порядок дорожное покрытие, сообщил мэр в своём телеграм-канале.
По словам Шалабаева, в каждом районе сформированы специальные бригады на базе муниципальных предприятий. Пока асфальтобетонные заводы не начали работу, дорожники используют холодный и литой асфальт. Для этого задействуют современную технику — рециклеры и термос-бункеры, закупленные недавно.
Сейчас ремонт выполняют муниципальные службы, но вскоре к ним подключатся подрядчики, которых определят по итогам аукционов. В планах — обновить не менее 180 тысяч квадратных метров дорог. На эти цели уже предусмотрено более 300 миллионов рублей.
В ближайшее время власти намерены дополнительно направить ещё 200 миллионов рублей, чтобы увеличить объёмы работ. Кроме того, весной начнётся гарантийный ремонт: подрядчики будут обязаны за свой счёт устранять выявленные дефекты на дорогах в течение пяти лет после сдачи объектов.