Общественники просят Глеба Никитина отказаться от требований к цвету такси

Общественный совет по развитию такси направил обращение губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой отменить предложение относительно обязательного цвета автомобилей такси. Информация об этом опубликована на сайте совета.
Разработанный министерством транспорта Нижегородской области проект закона, устанавливающий требования к цвету такси, встретил возражения. Инициатива предполагает оранжевый цвет для большинства таксомоторов, за исключением автомобилей бизнес-класса, которым разрешается иметь черный окрас.
Представители общественного совета подчеркнули, что установление требований к цвету транспортных средств является правом, а не обязанностью граждан. Они напомнили о существующем давлении на таксомоторную отрасль, связанном с требованиями по локализации производства автомобилей, ростом цен на машины, а также увеличением стоимости топлива и страховых услуг.
По оценкам совета, затраты на оклейку автомобилей в нужный цвет начинаются от 95 тысяч рублей, а полная перекраска может достигать 285 тысяч рублей. Эти финансовые издержки, как ожидается, будут возложены на перевозчиков и, в конечном итоге, на пассажиров.
Особую обеспокоенность у совета вызывает структура рынка такси региона. Значительная доля водителей в Нижегородской области являются самозанятыми и не имеют возможности покрыть расходы на перекраску своих автомобилей. Три четверти такси, принадлежащих юридическим лицам, приобретены по договорам лизинга, которые, как правило, запрещают изменение заводского цвета кузова.
Как заявили в совете, введение обязательного цвета в нынешних условиях является решением, которое негативно скажется на легальном секторе таксомоторных перевозок. В результате пострадают как исполнители услуг, так и жители региона, которые столкнутся с подорожанием и снижением доступности сервиса.
Ранее первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде. Автомобиль представляет собой SUV D-класса длиной 4770 мм и шириной 1895 мм с колесной базой 2845 мм.