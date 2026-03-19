На строительство технопарка в Волгограде выделили 235,8 млн федеральных денег

Технопарк «Сталинград» построят в пойме реки Царицы.

Источник: Комсомольская правда

Деньги на строительство технопарка в Волгограде выделили из федерального бюджета. По данным администрации Волгоградской области, распоряжение о выделении 235,8 млн рублей на создание инновационного центра в пойме реки Царицы подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Волгоградская область стала одним из 8 регионов страны, проекты которых финансово поддержит Минпромторг.

Напомним, площадка для строительства технопарка уже определена, в пойме реки Царицы построили и новую дорогу к месту, где разместится будущий IT-кластер. Проектно-сметная документация уже готова и сейчас проходит госэкспертизу. В пойме возведут объекты площадью 36 тысяч квадратных метров. Всего технопарк займет площадь 3,2 гектаров.

Технопарк получит название «Сталинград». Фото: управляющая компания ООО «Технопарк Сталинград».