Воронежцам объяснили разницу в показаниях после поверки приборов учёта воды

После проведения поверки счётчика возможны расхождения в показаниях прибора, которые могут быть не приняты в ресурсоснабжающую организацию. Почему так происходит, в четверг, 19 марта, объяснили в «РВК-Воронеж».
В компании отмечают, что срок отражения данных в квитанции зависит от даты самой процедуры. Если поверка была проведена не позднее 15 числа, сведения вносятся за текущий расчётный период. Если же специалисты приходили после указанного числа, новые данные отражаются только в платёжке следующего расчётного периода.
Напомним, что в феврале воронежцы были шокированы суммами в январских квитанциях за отопление. На рост стоимости услуг повлияли два фактора.