Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам объяснили разницу в показаниях после поверки приборов учёта воды

Всё зависит от даты проведения самой процедуры.

Источник: АиФ Воронеж

После проведения поверки счётчика возможны расхождения в показаниях прибора, которые могут быть не приняты в ресурсоснабжающую организацию. Почему так происходит, в четверг, 19 марта, объяснили в «РВК-Воронеж».

В компании отмечают, что срок отражения данных в квитанции зависит от даты самой процедуры. Если поверка была проведена не позднее 15 числа, сведения вносятся за текущий расчётный период. Если же специалисты приходили после указанного числа, новые данные отражаются только в платёжке следующего расчётного периода.

Напомним, что в феврале воронежцы были шокированы суммами в январских квитанциях за отопление. На рост стоимости услуг повлияли два фактора.