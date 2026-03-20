В Севастополе собирают урожай тепличных овощей. Первый!

По словам Александра Белогрудова, тепличное производство — энергоемкая отрасль. В зимние и осенние месяцы расходы на отопление могут достигать до 150 тысяч рублей в сутки. Именно поэтому компенсация затрат на газ и электроэнергию становится для предприятий очень важной мерой поддержки. В прошлом году размер субсидий для предприятия составил более 7 млн рублей. В рамках государственной программы, утвержденной правительством города, тепличным хозяйствам оказывается комплексная поддержка. Программа предусматривает возмещение части затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию тепличных комплексов, а также компенсацию расходов на энергоресурсы — газ и электроэнергию. В 2026 году на эти цели выделено более 10 миллионов рублей, — сообщила начальник отдела мониторинга земель сельхозиспользования и взаимодействия с садоводческими объединениями департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Лидия Иванова. В рамках госпрограммы возмещается от 50% до 75% затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, а также компенсируются расходы на газ и электроэнергию.