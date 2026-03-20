В Севастополе собирают урожай тепличных овощей. Первый!

На трех гектарах наших теплиц — по одному гектару на каждый модуль — высажено около 75 000 кустов гибрида «Берн» голландской селекции, — рассказал агроном предприятия Александр Белогрудов. Производственный цикл организован по принципу двух полных оборотов культуры. Первый оборот — посев в декабре, сбор урожая — с февраля по конец июня. Второй оборот начинается с посадки в августе и сбора в сентябре-октябре. На тепличном комбинате трудятся около 50 человек, в каждой теплице работает сменная бригада из 8 специалистов.
ООО «Севагросоюз» демонстрирует устойчивый рост: если в 2020 году совокупный урожай составлял около 420 тонн, то сейчас показатель достиг 655 тонн в год. В 2026 году планируется собрать урожай высококачественной продукции на уровне прошлого года. Овощи реализуются на рынках Севастополя, Крыма, Ростовской области и в Москве.
По словам Александра Белогрудова, тепличное производство — энергоемкая отрасль. В зимние и осенние месяцы расходы на отопление могут достигать до 150 тысяч рублей в сутки. Именно поэтому компенсация затрат на газ и электроэнергию становится для предприятий очень важной мерой поддержки. В прошлом году размер субсидий для предприятия составил более 7 млн рублей. В рамках государственной программы, утвержденной правительством города, тепличным хозяйствам оказывается комплексная поддержка. Программа предусматривает возмещение части затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию тепличных комплексов, а также компенсацию расходов на энергоресурсы — газ и электроэнергию. В 2026 году на эти цели выделено более 10 миллионов рублей, — сообщила начальник отдела мониторинга земель сельхозиспользования и взаимодействия с садоводческими объединениями департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Лидия Иванова. В рамках госпрограммы возмещается от 50% до 75% затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, а также компенсируются расходы на газ и электроэнергию.
Напомним, сегодня в Севастополе действуют восемь тепличных хозяйств, крупнейшими из которых являются ООО «Севагросоюз» и ООО «Артвин». Предприятия специализируются на выращивании овощей и ягод закрытого грунта: огурцы, малина, клубника и виноград.