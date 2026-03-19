Общественный транспорт Волгограда на Тулака меняет маршруты из-за ремонта

С завтрашнего дня, 20 марта, и до 1 сентября в районе Тулака закроют движение по путепроводу на улице Базисной. Это значит, что привычные маршруты общественного транспорта и пути объезда для личных автомобилей временно изменятся, сообщает РИАЦ.
Остановка «Тулака» на улице Туркменской (возле домов № 12 и 19) пока не будет обслуживаться. Троллейбусы № 8а, 10 и 15а, а также автобусы № 55, 50 и 23а после остановки «Фабрика “Царица” поедут по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого.
Дальше схема разветвляется: на улице Тулака транспорт будет делать остановку у дома № 20, после чего троллейбус № 8а отправится в сторону оптово-строительного рынка, а остальные (№ 10, 15а, автобусы № 55, 50, 23а) проследуют на площадь Куйбышева, развернутся и вернутся тем же путём.
Водителям личных машин предлагают объезжать перекрытый участок по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской. Власти надеются, что временные неудобства окупятся обновлённой инфраструктурой.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о распоряжении привести в порядок дороги после зимы, которое дал глава региона Андрей Бочаров.