Общественный транспорт Волгограда на Тулака меняет маршруты из-за ремонта

Остановка «Тулака» на улице Туркменской (возле домов № 12 и 19) пока не будет обслуживаться. Троллейбусы № 8а, 10 и 15а, а также автобусы № 55, 50 и 23а после остановки «Фабрика “Царица” поедут по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого.