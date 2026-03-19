Глава Россельхознадзора Данкверт рассказал о новых компенсациях за изъятый скот

Власти подготовили новый пакет компенсационных мер жителям Новосибирской области, пострадавшим из-за изъятия заболевшего инфекционными заболеваниями скота. Об этом в интервью KP.RU сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Он напомнил, что первые выплаты компенсаций уже начались. Есть базовая формула, которая привязана к живому весу.
Глава ведомства выразил понимание тем, кто говорит, что это не учитывает племенную ценность и годы труда. Поэтому сегодня субъектом проработаны дополнительные меры поддержки, добавил он.
«Во-первых, помимо компенсаций, будет оказана социальная помощь в размере 18,5 тыс. рублей на каждого члена семьи, то есть для семьи из трех человек выплаты составят 55,5 тыс. рублей в месяц. Средства будут выплачиваться на протяжении девяти месяцев», — сказал Данкверт в интервью KP.RU.
По его словам, также принято решение, что Новосибирская область компенсирует владельцам личных подсобных хозяйств до 50% затрат на покупку крупного рогатого скота. Минсельхоз со своей стороны поможет с поставками животных.
Кроме того, продолжил Данкверт, будут поддержаны и пострадавшие сельхозорганизации, фермерские хозяйства. Проведена встреча с банками, они подтвердили готовность идти навстречу животноводам, прежде всего по линии льготного кредитования, заключил глава Россельхознадзора.
Как писал сайт KP.RU, 16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди животных. Накануне власти региона сообщили, что распространение заболевания было локализовано.