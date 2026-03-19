Сергей Данкверт объяснил, почему зараженный пастереллезом скот отправили на убой

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал в интервью изданию KP.RU, почему зараженный пастереллезом скот отправили на убой.
«Если болезнь можно было бы надежно вылечить и оставить животное в стаде, решение было бы другим. Но пастереллез в той форме, которую мы увидели здесь, в сочетании с другими инфекциями, очень заразен», — сказал Данкверт KP.RU.
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что лечение отдельных животных не решает проблему инфекции и лишь создает иллюзию благополучия. Изъятие скота у фермеров — это стандартный протокол, которому следуют не только в России. Важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего заражения, подытожил Данкверт.
Накануне власти Новосибирской области сообщили, что распространение пастереллеза было локализовано. Уже на протяжении двух недель нет новых очагов заболевания.
Ранее KP.RU писал, как в Кремле отреагировали на новости о забое скота в Новосибирской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минсельхоз координирует действия региональных властей.