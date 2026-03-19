В Россельхознадзоре рассказали о мутировавшей форме пастереллеза у животных в Сибири

Сергей Данкверт: Пастереллез в Сибири распространялся с элементами мутаций.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области произошла вспышка инфекционного заболевания среди скота. Такая ситуация взволновала фермеров и жителей сел из-за безопасности животных. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал KP.RU, чем отличалось заболевание и почему потребовался забой коров.

«Речь идет о вспышке опасного инфекционного заболевания — пастереллеза, осложненного другими болезнями, и неизлечимого бешенства. В Новосибирской области мы увидели нетипичную ситуацию. Болезнь повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации», — отметил Данкверт в интервью KP.RU.

По словам эксперта, решение о забое животных — всегда тяжелое и непопулярное, но оно помогает предотвратить массовую гибель скота и распространение болезни за пределы региона. Ветеринарные службы действуют по международным стандартам, чтобы защитить хозяйства и население.

Фермеры могут рассчитывать на компенсации за уничтоженный скот и поддержку региональных властей. Специалист посоветовал владельцам животных сообщать о первых признаках болезни у крупного рогатого скота.

Ранее власти Новосибирской области сообщили, что уже 14 дней нет никаких новых очагов пастереллеза. Распространение заболевания было локализовано.