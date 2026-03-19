Глава Россельхознадзора Данкверт рассказал о виновных во вспышке пастереллеза

В Россельхознадзоре обсудили причины вспышки опасного пастереллеза в Новосибирской области. Руководитель ведомства Сергей Данкверт рассказал KP.RU, кто виноват в сложившейся ситуации с крупным рогатым скотом в Сибири.
«Перекладывать всю вину на людей — неправильно и несправедливо. Да, нелегальный оборот животных без документов, отсутствие учета поголовья — серьезные факторы риска. Но это не только про ответственность владельцев, это еще и про то, как работали профильные службы, как велась профилактика», — отметил глава ведомства в интервью KP.RU.
По его словам, ранее принимаемых мер оказалось недостаточно. Усиление контроля и идентификация животных сейчас помогают легализовать поголовье и снизить риски распространения инфекции. Особенно важно это с учетом торговли скотом внутри Сибири и пересечений с границей Казахстана.
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что пастереллез в этой форме сочетался с другими болезнями и был крайне заразен. Лечение отдельных животных не решило бы проблему очага инфекции. Международные и российские ветеринарные правила предусматривают изъятие и уничтожение животных в очаге и зоне риска.
