Аналитик Демидов рассказал, как подорожание нефти повлияет на Россию

Высокие цены на нефть выгодны России в текущий момент, но в перспективе они могут привести к сокращению спроса со стороны покупателей. В беседе с «Лентой.ру» такой прогноз дал аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов.
В ходе торгов 19 марта стоимость эталонной североморской нефти Brent на пике превысила отметку 115 долларов за баррель. По словам эксперта, это способствует наполнению бюджета, что позитивно сказывается на стратегическом развитии страны, выполнении социальных программ и устойчивости нефтегазовых компаний.
Однако Демидов предупредил, что при сохранении цены выше 100 долларов за баррель покупатели могут начать сокращать закупки в ожидании снижения котировок. Многое будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Пока объемы покупок не падают, а текущую цену можно назвать консенсусной, что выгодно российским компаниям и бюджету.
Аналитик добавил, что после урегулирования ближневосточного конфликта страны Персидского залива, вероятно, захотят вернуть свою долю рынка и могут начать продавать нефть с большим дисконтом. В этой ситуации ключевым вопросом станет то, как будут действовать российские компании.
