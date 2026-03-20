До 2028 года еще 29 километров трассы «Новороссия» сделают четырехполосной

Ранее сообщалось, что часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.
«В планах — расширение до четырех полос 29 километров автомобильной дороги Р-280 “Новороссия” на участке с 494-го по 523-й км. Он проходит через населенные пункты Медведовка, Ермаково, Придорожное, Островское. Капремонт трассы будет проведен в два этапа. Ввод в эксплуатацию первых 15 км четырехполосной дороги запланирован до конца 2027 года», — цитирует Романа Новикова пресс-служба правительства России.
Руководитель Федерального дорожного агентства отметил, что на момент передачи автомобильной дороги в федеральную собственность в нормативном состоянии было лишь 6,3% магистрали. В 2024 году досрочно отремонтирован 5-километровый участок. Затем в течение 2024−2025 годов работы выполнены еще на 72 км дороги.
Автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь передана в федеральную собственность в июне.
Кроме того, по информации пресс-службы правительства, поэтапно обновляется трасса Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. В 2024 году было отремонтировано восемь участков общей протяженностью 63 км, а в 2025 году в нормативное состояние приведено еще 30 км. Дорога пролегает по территории нескольких районов Крыма и ведет в соседнюю Херсонскую область. Здесь проходят маршруты пассажирского и грузового транспорта. В последние два года трафик значительно увеличился — на некоторых участках может превышать 5 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, что в связи с ростом объемов грузоперевозок и турпотока по сухопутному коридору в Крым пропускная способность КПП на въезде на полуостров увеличится почти вдвое в текущем году. По его информации, через сухопутный коридор, пролегающий через четыре исторических региона России — ДНР, ЛНР Херсонскую и Запорожскую область, ежесуточно проходят порядка 1000 фур.