До 2028 года еще 29 километров трассы «Новороссия» сделают четырехполосной

Кроме того, по информации пресс-службы правительства, поэтапно обновляется трасса Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью. В 2024 году было отремонтировано восемь участков общей протяженностью 63 км, а в 2025 году в нормативное состояние приведено еще 30 км. Дорога пролегает по территории нескольких районов Крыма и ведет в соседнюю Херсонскую область. Здесь проходят маршруты пассажирского и грузового транспорта. В последние два года трафик значительно увеличился — на некоторых участках может превышать 5 тысяч автомобилей в сутки.