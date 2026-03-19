Кубань вышла на импортозамещение сева почти четверти площадей сахарной свеклы

«На Кубани стартовал сев сахарной свеклы. В этом году под нее отвели около 225 тыс. га. Наш край один из крупнейших поставщиков как самой свеклы, так и производимого из нее сахара в стране. Стараемся максимально переходить на отечественные семена. Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24% площади засеиваем своим посадочным материалом. Также компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных семян свеклы», — приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края на официальном сайте.