Кубань вышла на импортозамещение сева почти четверти площадей сахарной свеклы

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, являющегося одним из лидеров в РФ по производству сахара, приступили к севу сахарной свеклы на 225 тыс. га, добившись к 2026 году выхода на импортозамещение семян данной культуры почти на четверти посевных площадей за счет целенаправленной поддержки властей региона вопроса развития селекции свеклы. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ, Краснодарского края, следуя доктрине продовольственной безопасности страны, несколько лет назад полностью перешли на отечественные семена таких озимых культур, как пшеница, ячмень, рапс, практически закрыта потребность по сое, увеличивается доля импортозамещения по остальным культурам. Одним из проблемных направлений оставалась сахарная свекла. Так, еще по состоянию на 2023 год почти 95% площадей этой культуры засевали импортными семенами.
«На Кубани стартовал сев сахарной свеклы. В этом году под нее отвели около 225 тыс. га. Наш край один из крупнейших поставщиков как самой свеклы, так и производимого из нее сахара в стране. Стараемся максимально переходить на отечественные семена. Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24% площади засеиваем своим посадочным материалом. Также компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных семян свеклы», — приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края на официальном сайте.
Уточняется, что только в 2026 году на приобретение отечественных семян сахарной свеклы власти Кубани направили 15,3 млн рублей. Глава Краснодарского края обратил внимание, что импортозамещение в семеноводстве — одна из важнейших задач для сельского хозяйства РФ, поставленная перед регионами президентом страны Владимиром Путиным. Так, к 2030 году доля отечественных семян по основным сельхозкультурам в России должна составить не менее 75%. «В регионе сильное научное сообщество, и мы продолжим активно работать над достижением этой цели», — подчеркнул Кондратьев.
Для решения проблемы импортозамещения семян сахарной свеклы властями Краснодарского края совместно с научным сообществом была запущена региональная программа. По ней еще в 2022 году были засеяны 240 га семенных участков гибридами собственной селекции, оказывается ряд мер господдержки.
Господдержка агропромышленного комплекса края в 2026 году составила около 10,4 млрд рублей, средства выделены в том числе из регионального бюджета. Половину этой суммы направят на укрепление растениеводства, средства выделяются на субсидирование мелиоративных мероприятий, производство и реализацию зерновых культур, элитное семеноводство, садоводство, виноградарство и агрострахование.
На Кубани работают 14 сахарных заводов. В 2025 году в регионе были собраны 6,6 млн тонн сахарной свеклы, произвели более одного миллиона тонн сахара. Сахар является для региона одним из экспортных видов товаров, в 2026 году планируется наращивать потенциал его поставок на мировые рынки.