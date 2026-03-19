США заявили, что ослабление санкций против нефти РФ не относится к части регионов

Вашингтонская администрация на прошлой неделе сняла до 11 апреля санкции с операций, касающихся поставок и продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда к 12 марта. Тогда Минфин США заявил, что это решение не относится к каким-либо сделкам, касающимся Ирана. В обновленной лицензии, которая заменяет ее предыдущую версию, уточняется, что не разрешаются «любые транзакции, касающиеся лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Исламской Республики Иран, КНДР, Республики Куба», а также ряда российских регионов, включая Крым, ДНР, ЛНР.