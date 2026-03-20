В Смольном оценили влияние атаки на Иран на экономику Петербурга

Ситуация в районе Персидского залива не оказала влияния на экономику Петербурга и грузооборот его порта. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямого эфира на tvspb.ru. По словам вице-губернатора, хоть из Ирана временно перестали поставлять фрукты, для Петербурга это некритично, потому что Большой Морской порт Петербурга является перевалочным пунктом, а продукция распространяется по всей европейской части страны.
— Более сложным периодом для нас стал 2022 год, когда из-за санкций была приостановлена перевалка грузов из Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америки в порт Петербурга. На тот момент мы занимали первое место по объему контейнерной перевалки, на которую приходилось 40 процентов всех контейнеров, — отметил Москаленко. Он также добавил, что из-за ограничений, лайнеры не могли заходить напрямую, поэтому перевалка осуществлялась в Германии и других странах, а затем фидерными судами доставлялась в порты Балтийского моря. Впрочем, на 2026 год ситуация в корне поменялась.
Вице-губернатор также уточнил, что текущая ситуация в Персидском заливе не оказывает экономического влияния на компании, работающие в порту Петербурга.