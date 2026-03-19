Прокуратура вернула Краснодару земельный участок на 377 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодаре через суд добилась изъятия из незаконного владения земельного участка стоимостью более 377 млн рублей под нефункционирующим аквапарком, который недобросовестные землепользователи пытались застроить многоэтажным домами. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре региона.
Вступило в законную силу решение суда об изъятии из незаконного владения земельного участка, стоимость которого составляет более 377 млн рублей. Установлено, что общество с ограниченной незаконно получило сначала в аренду, а впоследствии в собственность земельный участок площадью более 2 га для организации аквапарка на территории парка 30-летия Победы, расположенного в центре города Краснодара , — говорится в сообщении.
Уточняется, что аквапарк проработал недолго, затем был закрыт, а недобросовестные землепользователи предпринимали попытки незаконно застроить территорию общего пользования многоквартирными жилыми домами.