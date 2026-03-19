Теплоснабжающие компании Украины вынуждают прекратить потреблять газ с 28 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Теплоснабжающие компании Украины получили требование прекратить потребление газа с 28 марта, в противном случае им грозит принудительное прекращение газоснабжения и блокирование счетов. Об этом сообщила Ассоциация операторов критической инфраструктуры.
«19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании “Нафтогаз Трейдинг” с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ. В случае невыполнения требований компания предупреждает о принудительном прекращении газоснабжения и блокировании счетов», — сообщила ассоциация в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В связи с риском фактической блокады работы теплоснабжающей отрасли представители ассоциации обратили внимание на то, что прекращение газоснабжения и блокирование счетов будут означать полное прекращение работы тепловых компаний в отопительный и неотопительный сезоны. Остановка теплоснабжающих компаний приведет к прекращению подачи тепла и горячей воды миллионам украинцев. Кроме того, это окажет непосредственное влияние на энергетическую систему страны, так как теплоснабжающие предприятия эксплуатируют станции когенерации общей мощностью почти 200 МВт (не считая электростанций), которые одновременно производят тепловую и электрическую энергию. Следовательно, при их остановке энергетическая система потеряет дополнительный источник генерации, что сразу увеличит продолжительность отключений электроэнергии для населения.
Заморозка счетов и прекращение поставок газа заблокируют подготовку теплоснабжающих предприятий к предстоящему отопительному сезону и зиме. В результате меры по повышению устойчивости систем теплоснабжения в соответствии с утвержденными Планами устойчивости будут полностью сорваны.
Очевидная задолженность предприятий за природный газ не является следствием неэффективного управления или безответственности предприятий, подчеркивают в ассоциации. Она была сформирована благодаря экономически необоснованному подходу к тарифной политике и невыполнению государством своих обязательств по компенсированию разницы в тарифе.
Ассоциация призвала Владимира Зеленского, министра энергетики Дениса Шмыгаля, премьера Юлию Свириденко немедленно вмешаться в ситуацию и предотвратить приостановку газоснабжения тепловых предприятий и блокировку счетов.