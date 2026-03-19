Теплоснабжающие компании Украины вынуждают прекратить потреблять газ с 28 марта

В связи с риском фактической блокады работы теплоснабжающей отрасли представители ассоциации обратили внимание на то, что прекращение газоснабжения и блокирование счетов будут означать полное прекращение работы тепловых компаний в отопительный и неотопительный сезоны. Остановка теплоснабжающих компаний приведет к прекращению подачи тепла и горячей воды миллионам украинцев. Кроме того, это окажет непосредственное влияние на энергетическую систему страны, так как теплоснабжающие предприятия эксплуатируют станции когенерации общей мощностью почти 200 МВт (не считая электростанций), которые одновременно производят тепловую и электрическую энергию. Следовательно, при их остановке энергетическая система потеряет дополнительный источник генерации, что сразу увеличит продолжительность отключений электроэнергии для населения.