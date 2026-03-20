Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 20 марта перед выходными

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 20 марта, пятницу. Так, перед выходными ощутимо увеличились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 20 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0184 белорусского рубля, 1 евро — 3,4652 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6056, белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 19 марта, курс доллара и курс евро стали еще выше, а курс российского рубля понизился в пятницу, 20 марта.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0238 белрубля, курс евро подрос на 0,0096 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0402 белрубля.
