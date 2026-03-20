Катарская компания QatarEnergy подсчитала ущерб от ракетных обстрелов

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy столкнется с колоссальными финансовыми потерями из-за недавних ракетных ударов по своей инфраструктуре.

В интервью агентству Reuters глава компании и государственный министр энергетики Саад аль-Кааби заявил, что ежегодный ущерб может достичь 20 миллиардов долларов. Речь идет об упущенной выгоде, которую компания недополучит после атак на промышленную зону Рас-Лаффан, расположенную на севере эмирата.

По словам аль-Кааби, ракетные обстрелы, произведенные 18 марта и в ранние часы следующего дня, нанесли серьезный урон объектам в индустриальном центре. Именно с этим связаны столь масштабные прогнозируемые потери.

Ранее о повреждении своего завода Pearl, который перерабатывает газ в жидкое топливо (GTL), уже сообщила британская нефтегазовая корпорация Shell. Вслед за этим QatarEnergy также подтвердила, что под удар попали и несколько принадлежащих ей производств сжиженного природного газа.

Напомним, что 28 февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам, включая столицу Тегеран. Атака привела к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям. В результате этого обстрела погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, после чего в стране был объявлен длительный траур.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе 65-й волны операции против США и Израиля впервые была применена управляемая ракета «Насралла» — улучшенный вариант ракеты «Гадр».

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше