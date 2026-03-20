В России с 1 апреля изменится система уведомлений о сделках с недвижимостью

Порог обязательного контроля для сделок с недвижимостью повышается с 1 апреля. Банки РФ будут направлять сведения в Росфинмониторинг лишь при стоимости объекта выше 75 млн рублей. По словам представителя Президентской академии Алексея Войлукова, это решение облегчит работу банковского сектора.
«Росфинмониторинг… пришел к выводу, что контроль 100% сделок с обычной жилой недвижимостью нецелесообразен: это перегружает и банки, и сам регулятор, не давая сопоставимого эффекта», — сказал Войлуков для РИА Новости.
С 1 апреля Росфинмониторинг в 15 раз повышает для банков порог обязательного контроля сделок с недвижимостью. Теперь кредитные организации обязаны сообщать в ведомство только о сделках стоимостью свыше 75 млн рублей. Для посреднических организаций порог остался прежним — 5 млн рублей.
