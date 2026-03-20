В ГД рассказали о возможных льготах для наемного жилья в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рассматривает инициативы по поддержке строительства в России наемного жилья, которое можно будет арендовать по сниженным ценам. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред профильного комитета Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, депутатам поступило несколько предложений, которые обсуждались с Минстроем, общественным советом при министерстве и профессиональным сообществом.
Первое из них — концессия для наемных домов. «Концессионер-частник строит дом, в котором государство является участником», — объяснил Колунов. Гарантии от государства понижают риски для банка, поэтому процентная ставка на кредит под строительство будет меньше, в результате чего уменьшается и себестоимость такого жилья.
Другая инициатива, продолжил депутат, предусматривает льготы застройщикам при строительстве наемных домов, в частности освобождение от уплаты налога на прибыль и льготные условия предоставления земли.
Также обсуждается идея имущественного налогового вычета для нанимателя жилого помещения в таком доме. «Это будет стимулировать людей [арендовать жилье] и облегчать их жизнь в дальнейшем. Соответственно, они пойдут именно в социальное жилье и в социальный наем», — развил он мысль.
Наконец, рассматриваются такие инициативы, как отдельная схема кредитования строительства домов и разработка механизма выкупа арендной недвижимости. Однако последнее предложение, отметил Колунов, может привести к появлению спекулятивных проектов. «Что будут делать застройщики? Они будут льготы все собирать, строить [жилье], а потом продавать. Ну и какой смысл тогда в этом? Или мы строим все-таки жилье для социального найма, которое нельзя продавать, или оговариваем, что его нельзя продавать в течение какого-то времени, 15−20 лет», — сказал он.