Какой доход нужен для одобрения ипотеки весной 2026 года

Среди предложений банков можно найти варианты с более низкими ставками, начиная от 16% годовых, сообщает ИА DEITA.RU.
В январе и феврале 2026 года заявки на ипотеку в среднем составляли около 4,2 миллиона рублей. Средний срок кредита — 30 лет. Потенциальные покупатели обычно готовы внести первоначальный взнос около 30% от стоимости квартиры, что демонстрирует их подготовленность к сделкам и уверенность в своих финансовых возможностях.
Ежемесячный платеж при ипотеке на вторичном рынке весной 2026 года варьируется примерно от 57 до 69 тысяч рублей. Для стабильного обслуживания такого долга заемщик должен зарабатывать примерно от 114 до 138 тысяч рублей в месяц, чтобы его долговая нагрузка не превышала 50%.
Аналитики рекомендуют не превышать этот показатель и держать долговую нагрузку на уровне до 30%, что значительно повышает шансы на одобрение кредита и обеспечивает комфортное обслуживание займа. Чтобы платежи не занимали более трети доходов и заемщик мог чувствовать себя уверенно, его месячный доход должен составлять от 190 до 230 тысяч рублей.
Для повышения вероятности положительного решения по ипотеке важно правильно подготовиться: увеличить первоначальный взнос, запрашивать кредит на максимально возможный срок, подтверждать доходы официальными документами, привлекать созаемщиков или поручителей. При покупке объекта необходимо тщательно подготовить весь пакет документов: выписку из ЕГРН, техпаспорт, подтверждение отсутствия обременений и оценку недвижимости у аккредитованных специалистов.