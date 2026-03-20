Нотариальная палата: россияне отдавали в марте под залог альпак и страусов

Большая часть имущества в реестре все же касалась транспортных средств.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число записей о залоге движимого имущества в России выросло в марте 2026 года на 15% в годовом выражении — до 25,6 млн сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Среди имущества, которое россияне отдавали под залог, встречались альпаки, страусы и пчелы.

В ФНП отметили газете, что 64% имущества касается транспортных средств. В реестре уведомлений о залоге движимого имущества (РУДЗИ) также часто встречаются сельскохозяйственные животные.

«Из необычного в реестре можно найти лам и альпак. Есть пернатые: гуси, куры, утки, индейки с перепелками, голуби и даже страусы. Также встречаются рыбы — карпы, лосось, форель, осетр и другие. Находятся в реестре и ульи с пчелами», — рассказали «Известиям» в ФНП.

В Федеральной нотариальной палате добавили, что россияне отдавали под залог мед, сыр и чернику. Также в реестре, по их словам, можно найти вино (упоминается 57,7 тыс. раз), коньяк (14,7 тыс.) и виски (7,9 тыс.).

К тому же под залог вносятся алмазы и бриллианты (100 тыс.), сапфиры (более 16 тыс.), рубины (9,6 тыс.), уточнили изданию в ФНП.

Среди музыкальных инструментов россияне вносят под залог гитары и скрипки, барабаны, рояли, пианино, укулеле и балалайки, сообщили газете в Федеральной нотариальной палате.