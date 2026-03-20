Опрошенные россияне для счастья хотят накопить 3 млн рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (92%) заявили, что им необходимы деньги в запасе, половина респондентов отметили, что для счастья в подушке безопасности им нужно иметь 3 млн рублей. Это следует из опроса, проведенного «СберНПФ» и медиахолдингом Rambler&Co (материалы есть у ТАСС).
«Россияне разделяют текущий доход и накопления: 92% респондентов для счастья нужны деньги в запасе. 3 млн рублей в подушке безопасности и других сбережениях устроят 49% опрошенных. Пока “подушка” закрывает экстренные расходы вроде ремонта машины, остальные накопления, например, на покупку жилья ребенку, остаются неприкосновенными. Деньги на форс-мажор можно, допустим, хранить на накопительном счете, а оставшиеся положить на вклад или в программу долгосрочных сбережений с господдержкой», — приводятся в материалах опроса слова генерального директора «СберНПФ» Ольги Изюмовой.
Также четверти (26%) респондентов для счастливой жизни нужно иметь 2−3 млн рублей накоплений, 17% — 1 млн рублей.
Отмечается, что 36% респондентов нужна зарплата в 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. 34% указали вилку от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц, 15% — свыше 1 млн рублей. Еще столько же (15%) озвучили сумму до 100 тыс. рублей в месяц.
Согласно данным опроса, лишь 8% респондентов чувствуют себя счастливыми и без сбережений.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в марте 2026 года, в нем приняли участие 5 тыс. интернет-пользователей.