В ГД рассказали о праве на больничный при обострении сезонной аллергии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Обострение сезонной аллергии весной дает работникам право на больничный, но итоговое решение остается за врачом. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Она подчеркнула, что разные виды аллергических реакций — это не просто неприятные ощущения, а конкретные заболевания, которые включены в международную классификацию болезней (МКБ-10).
«Если купировать симптомы аллергии никак не удается или у человека есть сопутствующие заболевания, например, бронхиальная астма, врач может открыть больничный. Сочетание сильной головной боли, насморка, слезотечения, зуда и жжения в глазах может объективно ограничивать возможность выполнения работником его трудовых обязанностей, это будет показанием для оформления листка нетрудоспособности», — сказала депутат.
По словам Стенякиной, аллергикам лучше заранее обратиться к врачу, не дожидаясь начала сезона цветения. «В арсенале медиков сейчас есть эффективные методы борьбы с аллергией, в большинстве случаев они позволяют мягко преодолеть пик цветения тех растений, которые вызывают у пациента неприятные симптомы», — сказала депутат.
«В первую очередь, записываетесь к врачу, рассказываете о своем анамнезе и симптомах, получаете медицинские назначения и — при необходимости — больничный. Дистанционный формат работы — это не работа в больном состоянии. И работодателю, и самим сотрудникам нужно четко это понимать», — подчеркнула депутат, комментируя предложения отправлять сотрудников с аллергией на удаленку в период цветения.