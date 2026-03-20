«Ведомости»: в России пиво подорожало на 15% за год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость пива в России по итогам января-февраля 2026 года выросла на 15% в годовом выражении, до 177,6 рублей за литр. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметили газете, что в феврале цены на пиво выросли всего на 0,3%, до 177,8 рублей за литр. «Ведомости» указали, что, по данным Росстата, средняя стоимость напитка выросла также на 15% в годовом выражении, до 208,3 рублей за литр., а за весь 2025 год — на 16%, до 192,1 рублей за литр.
Как пояснили изданию в пивоваренной компании «Балтика», подорожание напитка связано с ростом ставок акцизов с 30 рублей до 33 рублей за литр на пиво крепостью до 8,6%, на цены также повлиял рост стоимости сырья.
Первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский подчеркнул «Ведомостям», что большинство отечественных производителей пива в этом году не станут повышать цены еще сильнее, если сырье или упаковки существенно не подорожают. При этом импортное пиво может подешеветь, отметил газете независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин.