В Бикине Хабаровского края восстановлено водоснабжение 42 МКД

— Установлено, что КГКУП «Региональные коммунальные системы» не соблюдены нормативные сроки предоставления коммунального ресурса и допущено ненадлежащее содержание коммунальных систем. Бикинский городской прокурор внес представление директору организации. Подготовлены материалы для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лиц за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП) и нарушение содержания энергоносителей (ст. 9.11 КоАП РФ), — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.