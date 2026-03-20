В Бикине Хабаровского края восстановлено водоснабжение 42 МКД

Без коммунальной услуги три дня оставались около 3500 жителей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Бикине из-за коммунальной аварии трое суток не было холодной воды в 42 многоквартирных домах у 3500 жителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авария случилась 16 марта. Водоснабжение вернули 19 марта, вечером. Прокуратура проверила ситуацию, виновных привлекут к ответственности.

— Установлено, что КГКУП «Региональные коммунальные системы» не соблюдены нормативные сроки предоставления коммунального ресурса и допущено ненадлежащее содержание коммунальных систем. Бикинский городской прокурор внес представление директору организации. Подготовлены материалы для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лиц за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП) и нарушение содержания энергоносителей (ст. 9.11 КоАП РФ), — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее в Хабаровске элитный жилой комплекс «Дуэт» затопило стоками канализации.