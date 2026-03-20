«Сравни»: число оформленных полисов ОСАГО за год выросло на 24%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество оформленных полисов ОСАГО по России в 2025 году выросло на 24% по сравнению с показателями 2024 года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО в 2025 году снизилась на 6% по сравнению с 2024 годом и составила 6 157 рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни» об изменениях на рынке страхования в 2025 году (материалы есть у ТАСС).
«Средняя стоимость полиса ОСАГО по России составила 6 157 рублей в 2025 году — на 6% ниже показателя 2024 года. Несмотря на снижение цен, число оформленных полисов по России выросло на 24%. Абсолютный лидер по динамике — Москва (+38%), далее следуют Санкт-Петербург (+33%), Ростов-на-Дону (+30%) и Тюмень (+29%). Минимальный рост зафиксирован в Новосибирске (+8%)», — говорится в материалах.
При этом в исследовании отмечается, что максимальное снижение стоимости полиса ОСАГО зафиксировано в Тюмени: стоимость упала на 13% — с 7 153 ₽ до 6 232 ₽ Также стоимость полиса ОСАГО снизилась в Санкт-Петербурге — на 10%, до 7 006 рублей; Москве и Нижнем Новгороде — на 9%, до 7 108 рублей и 6 689 рублей соответственно; в Казани и Челябинске — на 8% — до 7 290 рублей и 7 382 рублей. Минимальное снижение отмечается в Самаре, где стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3%, до 6 161 рубля.
Также эксперты выяснили, что по России лидерами страхования в 2025 году остаются автомобильные марки ВАЗ, Toyota и Kia.
Средний возраст застрахованных автомобилей, по данным исследования, в 2025 году составил 13−17 лет. «Тенденция к “старению” автопарка на 1−2 года прослеживается во всех регионах. Средний возраст водителей остается стабильным и сохраняется в диапазоне 35−44 года по России», — говорится в материалах.
Страхование имущества.
Кроме того, в исследовании отмечается, что количество полисов страхования имущества физических лиц (ИФЛ) по России в 2025 году выросло на 90% по сравнению с 2024 годом. «Максимальный рост продемонстрировали Ростов-на-Дону (+113%), Тюмень (+98%), Москва (+97%) и Новосибирск (+88%). Минимальный, но все равно существенный рост в Екатеринбурге (+47%) и Самаре (+55%)», — говорится в материалах.
При этом эксперты выяснили, что средняя стоимость полиса ИФЛ по стране практически не изменилась по сравнению с 2024 годом и составила 3 253 рубля.
«Возрастная структура покупателей полисов ИФЛ смещается в сторону более молодых клиентов. По России доля молодежи до 30 лет выросла с 6% до 8%, группа 30−39 лет увеличилась с 35% до 37%, а доля клиентов старше 50 лет сократилась с 25% до 23%», -говорится в материалах.
Ипотечное страхование.
В исследовании также отмечается, что в 2025 году рост продаж полисов ипотечного страхования в целом по стране составил 37%. «Средняя стоимость одного полиса по рынку достигла 4 753 рубля, что на 2% ниже уровня 2024 года. Общая гендерная структура покупателей в 2025 году сложилась следующим образом: мужчины — 52%, женщины — 48%», — говорится в материалах.
Также эксперты выяснили, что в 2025 году продажи страховых полисов ипотечного страхования выросли во всех крупных городах России: в Москве — на 56%, в Казани — на 53%, в Тюмени — на 51%, в Новосибирске — на 45%, в Санкт-Петербурге — на 44%, в Ростове-на-Дону — на 37%, в Нижнем Новгороде — на 32%, в Екатеринбурге — на 25%, в Самаре — на 17%.