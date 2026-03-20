«Ведомости»: в ГД попросили разъяснить критерии формирования «белых списков»

Письмо главам ведомств поступило от депутатов Алексея Куринного, Сергея Обухова, Евгения Бессонова, Ольги Алимовой и Дениса Парфенова. В обращении, которое есть в распоряжении газеты, указывается, что включенные в «белые списки» ресурсы получают экономическое преимущество, имея возможность монополизировать рынок, а остальные сайты и платформы становятся отрезанными от пользователей. «Если мы посмотрим на так называемый “белый список”, то, например, абсолютно не понятно, почему в него вошел ресурс “Авито” и не вошла “Юла”? Почему в “белом списке” есть “Ашан” и Metro, но нет “Глобуса”? Почему есть Gismeteo, но нет “Метеоинфо”, кстати официального ресурса Гидрометцентра?» — отметил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.