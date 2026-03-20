«Ведомости»: в ГД попросили разъяснить критерии формирования «белых списков»

Письмо главам ведомств поступило от депутатов Алексея Куринного, Сергея Обухова, Евгения Бессонова, Ольги Алимовой и Дениса Парфенова. В обращении, которое есть в распоряжении газеты, указывается, что включенные в «белые списки» ресурсы получают экономическое преимущество, имея возможность монополизировать рынок, а остальные сайты и платформы становятся отрезанными от пользователей. «Если мы посмотрим на так называемый “белый список”, то, например, абсолютно не понятно, почему в него вошел ресурс “Авито” и не вошла “Юла”? Почему в “белом списке” есть “Ашан” и Metro, но нет “Глобуса”? Почему есть Gismeteo, но нет “Метеоинфо”, кстати официального ресурса Гидрометцентра?» — отметил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ющенко подчеркнул изданию, что сильнее всего в период отключения связи страдают субъекты МСП, которые не попадают в «белые списки». Включение в них, по его словам, дает привилегированное положение и создает потенциальную возможность ограничения конкуренции на рынке, давая преимущество «избранным» ресурсам, что противоречит закону «О защите конкуренции».
Представитель Минцифры уточнил газете, что включение ресурсов в «белые списки» принимается по согласованию с профильными ведомствами, а также при соответствии требованиям органов, которые отвечают за обеспечение безопасности. Он добавил, что обязательным условием для включения в списки является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории России.
При этом представитель ФАС России не стал комментировать изданию соответствие «белых списков» действующему закону «О защите конкуренции».
По словам представителей ФАС и Минцифры, обращение депутатов пока не поступило в ведомства. В антимонопольной службе рассмотрят письмо в установленном порядке при его поступлении, добавил ее представитель «Ведомостям».