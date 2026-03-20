Нижегородские предприятия приглашаются к участию в региональном конкурсе «Экспортер года. Сделано в России»

Представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в региональном конкурсе «Экспортер года. Сделано в России» (18+). Конкурс проводится Центром поддержки экспорта Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
С 2026 года региональный конкурс объединен с национальной программой продвижения «Сделано в России». Наличие сертификата «Сделано в России» (РЭЦ) является приоритетным критерием оценки и преимуществом участника.
«Участие в конкурсе дает региональным компаниям возможность получить независимую экспертную оценку и продемонстрировать результаты своей работы на внешних рынках. Оценка участников в этом году будет проводиться на основе показателей за 2025 год. Учитываются экспортная динамика, наличие международной сертификации, уровень адаптации цифровых ресурсов для зарубежной аудитории, медиаприсутствие, а также участие в профильных международных мероприятиях и выставках», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Победители конкурса будут определены в следующих основных номинациях: «Экспортер года. Промышленность», в категории МСП, «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». Также в конкурсе предусмотрены дополнительные номинации: «Женщина — экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».
Участие в региональном конкурсе «Экспортер года» бесплатное. Прием заявок открыт до 30 марта 2026 года на сайте регионального Центра поддержки экспорта: export-nn.ru/events/EksporterGoda2025/. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 (831) 435 18 48.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.