WSJ: компания Blue Origin хочет запустить 52 тыс. спутников с ИИ

Они нужны для создания космического центра обработки данных.

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin запросила у Федеральной комиссии по связи США разрешение на запуск около 52 тыс. спутников на околоземную орбиту для создания в космосе центра обработки данных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Проект «Восход солнца» (Project Sunrise) предусматривает, что работающие на солнечной энергии спутники с искусственным интеллектом будут дополнять наземные дата-центры.

Подав заявку на размещение ИИ-спутников на орбите, компания Джеффа Безоса «официально включилась в гонку по созданию дата-центров в космосе», отмечает газета. Ранее об аналогичных проектах объявили компании SpaceX и Starcloud, напоминает WSJ.

