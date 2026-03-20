WSJ: компания Blue Origin хочет запустить 52 тыс. спутников с ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin запросила у Федеральной комиссии по связи США разрешение на запуск около 52 тыс. спутников на околоземную орбиту для создания в космосе центра обработки данных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).