Китай в январе — феврале увеличил закупки российской нефти на 41%

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Импорт российской нефти Китаем в январе — феврале увеличился на 41% в годовом исчислении и составил 21,79 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Согласно обновленной статистике в электронной базе ведомства, по стоимости поставки этого энергоносителя в страну из РФ достигли $8,97 млрд — это на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Россия остается крупнейшим экспортером нефти в Китай.
Среди прочих ключевых ее поставщиков — Саудовская Аравия (находится на втором месте после РФ) — в январе — феврале она увеличила экспорт нефти в КНР на 3,3%, до 12,04 млн тонн. На третьей строчке рейтинга — Бразилия (9,96 млн тонн, повышение на 75,2%). Затем следуют Ирак (8,33 млн тонн) и Малайзия (7,77 млн тонн).
Что касается помесячной динамики, в феврале Китай уменьшил импорт нефти из РФ примерно на 8,9% по сравнению с январем, до 10,38 млн тонн. В денежном выражении он сократился на 5,3%, составив $4,36 млрд.
Китай в 2024 году сократил импорт нефти на 1,9% (однако поставки из России увеличились на 1,3%), а в 2025 году — увеличил на 4,4%, до 577,72 млн тонн (в то же время закупки у РФ сократились на 7,1%, до 100,72 млн тонн).