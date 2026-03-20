РБК: три четверти компаний сектора МСП в РФ не имеют прибыли для развития

У 75% российских компаний малого и среднего предпринимательства нет прибыли для развития бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.
По мнению респондентов, основными барьерами для развития бизнеса являются низкий спрос (42%), высокая стоимость заимствований (33%) и рост издержек (14%). Половина опрошенных указала, что кредитные ставки в пределах 12−15% делают инвестиции экономически нецелесообразными.
Согласно опросу, доля компаний, готовых направить прибыль на расширение производства, в марте снизилась до 8,3% с 29% в феврале. При этом около 17% компаний МСП заявили, что предпочитают размещать свою прибыль на банковских депозитах.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2026 году переходный период для малого бизнеса. Это время позволит выбрать наиболее подходящий налоговый режим. Он коснется и микропредприятий, которым предстоит получить право подавать налоговую отчетность в упрощенном формате.