В КНР сообщили о сокращении импорта российского СПГ на 7,4% в январе — феврале

В стоимостном эквиваленте поставки сжиженного природного газа из РФ за отчетный период достигли $394,87 млн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай в январе — феврале уменьшил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 7,4% в годовом исчислении, до 839,56 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, в стоимостном эквиваленте поставки СПГ из РФ за отчетный период достигли $394,87 млн (понижение на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Россия занимает четвертую строчку рейтинга ключевых поставщиков этого энергоносителя в Китай.

Крупнейший экспортер СПГ в КНР за отчетный период — Катар. В январе — феврале его поставки увеличились всего на 0,8% в годовом исчислении и составили 3,76 млн тонн. За ним следует Австралия (2,9 млн тонн, сокращение на 8,1%).

На третьем месте по объему импортируемого Китаем СПГ за отчетный период находится Малайзия (1,15 млн тонн), после России — Индонезия (608,44 тыс. тонн). Как следует из электронной систему ГТУ, США за два указанных месяца не экспортировали этот энергоноситель в КНР.

Что касается помесячной динамики, в феврале импорт российского СПГ в КНР сократился по сравнению с январем на 38,6%, до 319 тыс. тонн. По стоимости он уменьшился на 42,2%, до $144,59 млн.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Китай увеличил импорт СПГ из России на 3,3%, а в 2025 году — на 18,2% (до 9,79 млн тонн).

