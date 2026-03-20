Подрядчик омского ТЮЗа возведет зал единоборств на Левобережье

По состоянию на пятницу, 20 марта 2026 года, на портале госзакупок подведены итоги торгов за право возведения модульного зала единоборств в районе улицы Ватутина. Напомним, новому объекту фактически предстоит соседствовать с Дворцом молодежи в Кировском административном округе.
Как следует из итогового протокола рассмотрения и оценки заявок, на лот с начальной стоимостью порядка 158,26 миллиона рублей претендовали пятеро коммерсантов. Однако комиссия не допустила заявки 4 из них. Таким образом, победителем конкурсной процедуры, которую фактически пришлось признать несостоявшейся, оказалась компания «Арт РемСтрой» Карена Мартояна. «Цена» договора, судя по всему, остается прежней.
Напомним, за плечами фирмы с 18-летней историей свыше 300 подрядов. По подсчетам «СуперОмска», с наступлением 2026 года коммерсанты вышли победителями из 5 конкурсных процедур в рамках системы госзакупок, получив подряды на сумму свыше 350 миллионов рублей. Также в конце 2025 года «Арт Ремстрою» достался контракт на завершение капитального ремонта здания Омского ТЮЗа за 294,5 миллиона рублей.
В соответствии с условиями нового договора, компании предстоит за следующие 9 месяцев (до середины декабря 2026 года) собрать из сборно-разборных блоков строение площадью около 1,07 тысячи кв. м, оборудовав внутри спортивные залы (оснащенные надлежащим инвентарем), раздевалки, душевые, медкабинет, санузлы и ряд других преимущественно административных помещений.