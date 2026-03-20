Россиянам назвали два способа оплачивать ЖКУ без комиссии

Бондарь: Россияне могут оплачивать ЖКУ без комиссии через СБП.

Источник: Комсомольская правда

У граждан РФ есть возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги безкомиссии. Для этого можно воспользоваться СБП или обратиться в офисы управляющих компаний и ресурсников, сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«При сканировании кода на квитанции через банковское приложение комиссия обычно не взимается. Для обычных граждан платежи также могут принимать в офисах управляющих или ресурсоснабжающих компаний», — сообщил эксперт в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, управляющая компания может предоставить жителям точные данные обо всех доступных бескомиссионных вариантах оплаты ЖКУ.

Бондарь также напомнил, что с июля 2024 года благодаря Федеральному закону № 602-ФЗ у многих россиян появилось законное право оплачивать коммуналку без комиссии.

На днях в Совфеде одобрили закон о пересмотре предельных тарифов на ЖКУ.