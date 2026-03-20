Найм мигрантов резко увеличил российский рынок труда

Доля российских компаний, готовых принимать на работу иностранных сотрудников, за последние годы выросла более чем в восемь раз и превысила 40%

Доля российских компаний, готовых принимать на работу иностранных сотрудников, за последние годы выросла более чем в восемь раз и превысила 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое исследование.

Речь идет о заметном изменении политики найма на фоне дефицита кадров. Если в 2022 году иностранцев готовы были трудоустраивать около 5% работодателей, то сейчас показатель существенно увеличился.

По данным исследования, одной из наиболее востребованных категорий остаются курьеры. Им предлагают от 70 до 80 тысяч рублей в месяц без учета чаевых. В строительной сфере уровень оплаты для неквалифицированных работников начинается примерно от 60 тысяч рублей, для специалистов и техников — от 80 тысяч рублей.

Аналитики отмечают рост числа иностранных сотрудников в сегменте доставки и такси. При этом процесс подбора персонала в этих направлениях пока остается неструктурированным.

Несмотря на то, что подобные вакансии не относятся к категории высококвалифицированных, рынок труда испытывает нехватку работников и в этих сегментах. Основной причиной эксперты называют общий дефицит кадров в экономике.

