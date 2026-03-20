Крепкий тенге «закончится» после Наурыза, заявил эксперт в Казахстане

Доллар США остается под давлением, что отражается на его стоимости в тенге — по итогам торгов 19 марта средневзвешенный курс составил чуть более 482 тенге. Это значительно меньше ранее наблюдавшихся в сентябре 2025 года уровней в районе 550 тенге.
Однако, согласно мнению главы товарной биржи ETSE Ерлана Тажибаева, озвученному в его Telegram-канале TAJ.Report, такая ситуация может оказаться довольно краткосрочной. И связано это с причинами текущего укрепления тенге. «Чтобы осознать масштаб происходящего на KASE сегодня, нужно вспомнить 1998 год и российский дефолт, когда судорожный поиск наличности обрушил всё, что могло двигаться. В марте 2026 года мы наблюдаем элегантную, почти хирургическую версию этого процесса, где вместо паники правит холодный расчет налогового календаря», — отмечает эксперт.
Почему доллар падает По мнению эксперта, причиной текущей «просадки» курса доллара в Казахстане является так называемое «налоговое сжатие». Дело в том, что до 20 марта экспортеры обязаны закрыть счета по НДС и акцизам, а к концу месяца — годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу (КПН) за 2025 год. «На рынке РЕПО ставки TONIA уже подскочили до 17,68%, что наглядно демонстрирует дефицит тенговой ликвидности. Банки и корпорации буквально “пылесосят” рынок в поисках нацвалюты, чтобы исполнить обязательства перед фиском», — сообщает эксперт. То есть компании-экспортеры продают иностранную валюту, в которой они получают доход, и покупают тенге для уплаты налогов.
В итоге курс доллара слабеет (когда предложения много, приходится снижать цену на бирже ради более быстрого поиска покупателя), а тенге укрепляется. Поэтому Ерлан Тажибаев считает, что это не фундаментальное усиление экономики, а технический спазм, вызванный сезонным фактором.
А предстоящие длинные праздники (Наурыз) сдвигают сроки налоговых платежей на 26 марта. Почему укрепление скоро закончится Эксперт отмечает, что в текущей ситуации на валютной бирже наблюдается интересное положение — крупные игроки намеренно подняли стоимость тенговых денег на межбанковском валютном рынке, выдавливая мелких спекулянтов из валютных позиций. В итоге из-за действий крупных игроков мелкие трейдеры вынуждены продавать доллары, увеличивая давление на его курс.
Поэтому эксперт считает текущее укрепление тенге искусственным. А когда налоги будут уплачены, избыточное предложение доллара на рынке уменьшится, и его курс вернется к привычным уровням, в том числе из-за отложенного спроса на импорт. «Тенге сейчас напоминает перетянутую струну. Налоговая неделя создала иллюзию бесконечного роста, но реальность такова, что это окно возможностей закроется сразу после Наурыза. Рынок перепродан, а дефицит ликвидности на KASE — временная аномалия, а не новый тренд», — считает эксперт.
Однако в то же время Ерлан Тажибаев отмечает, если нефть после марта останется на уровнях 100−120 долларов за баррель, то тенге может остаться крепким.