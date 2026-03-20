Крепкий тенге «закончится» после Наурыза, заявил эксперт в Казахстане

Почему доллар падает По мнению эксперта, причиной текущей «просадки» курса доллара в Казахстане является так называемое «налоговое сжатие». Дело в том, что до 20 марта экспортеры обязаны закрыть счета по НДС и акцизам, а к концу месяца — годовую декларацию по корпоративному подоходному налогу (КПН) за 2025 год. «На рынке РЕПО ставки TONIA уже подскочили до 17,68%, что наглядно демонстрирует дефицит тенговой ликвидности. Банки и корпорации буквально “пылесосят” рынок в поисках нацвалюты, чтобы исполнить обязательства перед фиском», — сообщает эксперт. То есть компании-экспортеры продают иностранную валюту, в которой они получают доход, и покупают тенге для уплаты налогов.