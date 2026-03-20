Получилось ли «избавиться» от старых авто в Казахстане, рассказали аналитики

Согласно данным статистики, на 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 5 млн зарегистрированных легковых авто, из которых свыше 3,3 млн единиц оказались старше 10 лет (это более 66% всего автопарка легковушек). Почти половина легковых авто старше 20 лет. Итоги 2025 года оказались почти такими же. На 1 января 2026 года в Казахстане насчитывалось около 5,9 млн транспортных средств (4,7 млн на бензине, электрические — 23,56 тыс. единиц). Их средний возраст составлял 20 лет. Количество легковых авто достигло почти 5 млн единиц. Средний возраст легковушек — 19 лет.