Получилось ли «избавиться» от старых авто в Казахстане, рассказали аналитики

Согласно данным статистики, на 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 5 млн зарегистрированных легковых авто, из которых свыше 3,3 млн единиц оказались старше 10 лет (это более 66% всего автопарка легковушек). Почти половина легковых авто старше 20 лет. Итоги 2025 года оказались почти такими же. На 1 января 2026 года в Казахстане насчитывалось около 5,9 млн транспортных средств (4,7 млн на бензине, электрические — 23,56 тыс. единиц). Их средний возраст составлял 20 лет. Количество легковых авто достигло почти 5 млн единиц. Средний возраст легковушек — 19 лет.
Годом ранее возраст большинства транспортных средств превышал 20 лет — всего 2,5 млн машин, из которых около 2,2 млн легковых автомобилей. Также немало транспортных средств в стране было в возрасте от 10 до 20 лет — около 1,4 млн машин, из которых почти 1,2 млн легковых автомобилей. Средний возраст автопарка за год почти не изменился.
Темпы увеличения автопарка сохраняются на достаточном уровне, чтобы обеспечить казахстанцев автомобилями в условиях прироста населения. Доля авто младше 3 лет и в возрасте от 3 до 7 лет растет, но процесс идет слишком медленно.
Причины низкого уровня обновления автопарка:
Импорт превалирует — из-за отсутствия актуализации таможенно-тарифных инструментов в стране за последние три года.
Не хватает поддержки отечественных автопроизводителей — инструменты поддержки экспорта реализованы в недостаточной мере, а развитие локального производства автокомпонентов и запасных частей находится на начальной стадии развития.
Старые авто не утилизируются — инструменты обеспечения выбытия старых транспортных средств не применяются.
За январь-июль 2025 года в Казахстан было импортировано 134 366 единиц легковушек на сумму 1,5 млрд долларов США. За аналогичный период 2024 года импорт легковых автомобилей составил 84 272 ед. на 1,3 млрд долларов. Импорт за год вырос на 59,4%. ТОП-3 стран-импортеров: Китай (38 228), США (18 232) и Япония (11 690).
Доля новых авто растет, но темпы слишком низкие, из-за чего средний возраст машин практически не поменялся — старый транспорт по-прежнему превалирует в автопарке страны.