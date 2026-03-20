В здании Либеров-центра в Омске продают помещение в цоколе

В историческом здании 1911 года постройки на улице Думской, 3, рядом с Омским горсоветом, ищут нового собственника для коммерческого помещения. После переезда гастробара освободившееся помещение в цокольном этаже исторического здания было выставлено на продажу за 20 млн рублей.
Как сообщают участники рынка недвижимости, собственник также рассматривает варианты долгосрочной аренды объекта. Площадь помещения составляет 182,3 кв. м. Здание 1911 года постройки является объектом исторического наследия, в нем также располагается музей «Либеров-центр».
Напомним, что ранее в соседнем здании на улице Думской, где находится администрация города, также было выставлено на продажу помещение бывшего ресторана. Эта тенденция отражает изменения в структуре коммерческой недвижимости центральных улиц Омска.
Потенциальным покупателям и арендаторам рекомендуется учитывать особенности эксплуатации помещений в исторических зданиях, а также согласовывать планируемое использование объекта с требованиями охраны культурного наследия.