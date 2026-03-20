В «Авито Работа» назвали самую высокооплачиваемую рабочую профессию

МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Самой высокооплачиваемой профессией в России стал автомаляр. Средняя зарплата данных специалистов в 2026 году составила свыше 180 тыс. рублей, год назад работодатели таким сотрудникам предлагали сумму на 38% ниже. Это следует из исследования «Авито Работы», которое есть в распоряжении ТАСС.