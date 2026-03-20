В «Авито Работа» назвали самую высокооплачиваемую рабочую профессию

МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Самой высокооплачиваемой профессией в России стал автомаляр. Средняя зарплата данных специалистов в 2026 году составила свыше 180 тыс. рублей, год назад работодатели таким сотрудникам предлагали сумму на 38% ниже. Это следует из исследования «Авито Работы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 181 596 ₽/мес, что на 38% выше, чем годом ранее. Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски», — говорится в материале.
Уточняется, что уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда. На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сварщики. Средние предлагаемые доходы для таких сотрудников достигли 167 132 рублей в месяц. На третьей строчке оказались монолитчики, которым зимой 2026 года предлагали в среднем 163 076 рублей, сообщается в исследовании.