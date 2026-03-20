Омской области выделили миллиарды на развитие индустриального парка

Общий объем инвестиций в омский индустриальный парк «Флагман» оценивается в 48 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Федеральную поддержку на 2,5 млрд рублей получит Омская область на развитие индустриального парка «Флагман». Регион вошёл в число восьми субъектов России, которым по решению правительства страны будет оказана такая поддержка.

Проекты республик Башкортостан и Татарстан, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Омской и Челябинской областей прошли конкурсный отбор. Деньги освоят в 2027—2028 годах. Средства пойдут на компенсацию затрат на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной и инженерной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Флагман» — промышленная площадка на территории Северо-западного узла Омска под управлением ГК «Титан». Общий объем инвестиций в него в ближайшие годы оценивается в 48 млрд рублей. По итогам реализации проекта прогнозируется годовая выручка в размере 11,5 млрд рублей. При этом будет создано 470 высокооплачиваемых рабочих мест.

Всего в указанные выше регионы на развитие индустриальных парков поступит свыше 46,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.