Омской области выделили миллиарды на развитие индустриального парка

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Флагман» — промышленная площадка на территории Северо-западного узла Омска под управлением ГК «Титан». Общий объем инвестиций в него в ближайшие годы оценивается в 48 млрд рублей. По итогам реализации проекта прогнозируется годовая выручка в размере 11,5 млрд рублей. При этом будет создано 470 высокооплачиваемых рабочих мест.